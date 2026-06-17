【トイライズ ATコレクション12 スコープドッグ ラウンドムーバー装備Ver.】 12月下旬発売予定 価格：8,250円 タカラトミーはタカラトミーモールで、フィギュア「トイライズ ATコレクション12 スコープドッグ ラウンドムーバー装備Ver.」を12月下旬で発売する。価格は8,250円。現在受注中。 本商品はスコープドッ