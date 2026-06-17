近畿地方は広く梅雨の晴れ間が続いていますが、今日17日の夕方から18日(木)にかけては所々で雨が降る見込みです。大阪や京都などでは19日(金)が貴重な洗濯のチャンスです。20日(土)から雨の降る日が増えて、梅雨本番へと移行するため、日差しのある時間を有効に活用してください。18日まで急な雨や雷雨に注意19日は洗濯のチャンスも今日17日は、日本の南海上に延びる梅雨前線が近づくため、夕方からは近畿南部を中心に雨のエリア