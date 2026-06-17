16日、富士市の交差点近くで、83歳の女性が軽自動車にはねられる事故がありました。女性はその後、死亡が確認されています。警察などによりますと16日午前10時ごろ、富士市広見西本町の市道で近くに住む女性(83)が軽自動車にはねられました。この事故で女性は、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。軽自動車を運転していた女性(82)にけがはありませんでした。現場は片側一車線の道路で近くには交差点があり、軽