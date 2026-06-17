再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が16日、衆院を通過したことをうけ袴田巌さんの姉・ひで子さんは「抜け道はつくらないでほしい」と訴えました。刑事訴訟法改正案は16日、衆院本会議で与党と参政党の賛成多数で可決されました。改正案には検察官の不服申し立てを「原則禁止」とすることなどが盛り込まれました。また、証拠の目的外使用の禁止を加えるなどの修正も行われました。再審制度は袴田巌さんの無罪判決をきっかけに見直し