アイドルグループ・AKB48の小栗有以（24）・行天優莉奈（27）・下尾みう（25）・山内瑞葵（24）が17日、秋葉原で行われた『新ビオフェルミンS錠「AKB整腸部」サンプリングイベント』に登場し、集まったファンへ商品をアピールした。イベント前にはメディアの取材に応じ、“腸活”をはじめとした健康・美容への意識について語った。【ソロショット】ほっぺに手をぎゅっかわいくポーズをする小栗有以――実際に取り組んでいる腸活