年々上昇する物価のなかでも、とりわけ価格高騰が顕著なのが「不動産業界」です。急激な値上がりが始まった2021年から4年ほどで都内新築タワマンの抽選倍率は最高1000倍となり、北海道ニセコの別荘には約30億円の値段がつきました。これらの物件の購入者を辿っていくと、中国・香港圏の富裕層の存在が見えてきました。本記事では、吉松こころ氏の著書『強欲不動産令和バブルの熱源に迫る』（文藝春秋）より一部を抜粋・編集。中