アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の新グッズ「きらめきRainy Day」が、24日に発売されることが決定した。アクリルスタンドや缶バッジ、ブロマイドセット、アンブレラマーカーが用意されている。【画像】傘でオシャレな私服姿のるるか！『名探偵プリキュア！』新グッズ今回のフェアは雨の日のお散歩がテーマ。おしゃれな傘やレインコートで雨の日も楽しく過ごす絵柄が使用されたグッズで、私服姿の明智あんな、小林み