◇MLB ドジャース-レイズ(17日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が今季15号ソロホームランを放ち、ドジャースが先制しました。「1番・指名打者」でスタメン出場した大谷選手は6回の第3打席、初球をとらえると打球は高く上がり、バックスクリーンへ打球速度106.9マイル(約172キロ)、約130メートルのホームランを放ち本拠地のファンから大歓声を受けました。大谷選手のホームランは14日のホワイトソックス戦以来3試合ぶり、6月に