きょう午前、東京・葛飾区で、2人乗りのバイクがミキサー車にぶつかる事故があり、バイクの後部座席の男性が死亡しました。ミキサー車は一時、その場から逃走していて、警視庁はミキサー車の運転手をひき逃げなどの疑いで逮捕する方針です。【写真を見る】ミキサー車と2人乗りバイクがすり抜け時に衝突後部座席の男性が落ち死亡一時逃亡のミキサー車運転手を逮捕へバイク運転の19歳を現行犯逮捕東京・葛飾区捜査関係者によ