自民党本部＝東京・永田町飲食料品の消費税減税を議論する超党派の社会保障国民会議で、自民党の小野寺五典税制調査会長が2027年4月に税率を8％から1％に下げる案を示す方向で調整していることが17日分かった。小野寺氏は実務者会議の議長を務めており、これまでの協議を踏まえた議長案として17日午後の会合で提示する見通しだ。ただ、野党の一部は減税そのものに反対しており、月内を目指す中間取りまとめに向けて各党が合意で