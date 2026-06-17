「誰か一緒に発狂して…1人で発狂するんじゃ足りない…なんで…」――夫が子どもの赤白帽子を干すとき、ゴム紐で吊るしていたことへの悲鳴が、5月22日、Xに投稿されました。ゴムが伸びかねない干し方に驚きが広がり、2.7万件のいいねが集まっています。その後の夫婦の顛末（てんまつ）について聞いてみました。【写真】こんな干し方されたら…発狂します投稿したのは「藁にもすがるクッカ」さん（@Orlando_Orlind）。夫が干した子