昨年末に乳がんと診断され、その後手術を受けて活動を再開した歌手の石原詢子さんが6月16日、自身のインスタグラムを更新。先週末から入院していることを明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】石原詢子「喉の腫れと湿疹と発熱」が発症し入院「しっかりと治療に専念して体調を整えます！」石原さんは「喉の腫れと湿疹と発熱これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます。」と投稿。「湿疹が帯状疱疹では