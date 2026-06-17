◇FIFAワールドカップ2026グループステージグループJアルゼンチン3−0アルジェリアグループJでは、FIFAランキング1位、前回優勝のアルゼンチンが16日（日本時間17日）、同28位のアルジェリアと対戦し3−0で勝利。アルゼンチンのリオネル・メッシ選手（38）が3ゴールを奪うハットトリックで、ワールドカップ歴代通算最多得点に並んだ。前回カタール大会までに通算13ゴールを挙げていたメッシは前半5分こそゴールネットを揺らし