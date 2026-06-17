ギター漫談師・林家ペーさんは、御年84歳。1964年に初代林家三平に入門し、愛妻・林家パー子さんとともに、コンビ「林家ペー・パー子」として全身ピンクの衣装に身を包み、したたかにたくましく芸能界を生き延びてきました。そこで今回は、ぺーさん初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』より一部を抜粋し、波瀾万丈な人生をお届けします。【写真】鮮やかなピンクのペアルック！林家ペーさん、パー子さん* * * * * * *入門早々ブレー