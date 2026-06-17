俳優の矢田亜希子さんは6月16日、自身のInstagramを更新。若々しい最新ショットを公開しました。【写真】矢田亜希子47歳の近影「めっちゃ可愛すぎる」矢田さんは「新しいシャツを買い足しました」とつづり、6枚の写真を投稿。黒い半袖トップスに黒いパンツを合わせたコーディネートです。1、2枚目では、ソファに座って頬づえをつき、カメラに笑顔を見せています。また4枚目では全身ショットを披露しており、スタイルの良さが際立っ