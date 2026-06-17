ガスト公式X（旧Twitter）は6月17日に投稿を更新。人気メニューの期間限定復刻を発表しました。【写真】ガストが復刻する人気メニュー「初代和風さらだうどん」が復刻同アカウントは「明日6月18日(木)発売!!初代和風さらだうどん約20年ぶりに復刻 あの『花かつお』と『ツナ』がのったさらだうどんが期間限定で登場！！あの懐かしの味を待ち望んでいた方も多いのでは…？！この機会にぜひ」と告知し、写真を1枚載せています。