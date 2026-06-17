最近、動画サイトで昭和の古いコマーシャルやドキュメンタリーを見てばかりいるというマリさん。なぜ、その時代に惹かれてしまうかというと――（文：ヤマザキマリ撮影：山崎デルス）【写真】遠く離れた土地で、日本の今を知るために必要だったのは…* * * * * * *後ろを振り返る必要人生は前向きでなければならない。前さえ向いて進めばかならずそこには明るい未来がある。私たちは、子供の頃から、そうした《前向き》に対する