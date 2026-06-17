日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、高知県在住27歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：^_^年齢・性別：27歳・女性同居家族構成：母（48歳）、妹（26歳）、祖母（71歳）居住地：高知県住居形態：賃貸職業：パート・アルバイト年収：120万円金融資産：現預金5万円奨学金33