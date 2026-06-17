台湾メディアのETtodayは16日、スポーツブランドのlululemon（ルルレモン）が「中国侮辱」騒動を起こし、中国の人気俳優チュー・イーロン（朱一龍）が巻き込まれる形になったと報じた。記事によると、lululemonは先日、北京の万里の長城でヨガイベントを開催し、ブランドアンバサダーを務めるチュー・イーロンが招待され、太鼓の演奏を披露した。同社のPRでは「中華伝統太鼓」「中国伝統鼓楽演奏」などと紹介されていた。ところが