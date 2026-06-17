松屋公式X（旧Twitter）は6月17日に投稿を更新。創業60周年を記念したキャンペーンを発表しました。【写真】松屋が創業60周年でシュクメルリ復刻！シュクメルリ復刻＆ライスおかわり無料同アカウントは「本日は松屋創業60周年記念日!!シュクメルリが期間限定で復刻販売開始です更に！！1週間限定で【全店定食ライスおかわり無料】も実施します！シュクメルリでも、それ以外の定食でも、今週はライスをたくさんお召し上がり