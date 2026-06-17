新車550万円！ 最新コンパクト「“3列シート”ミニバン」が斬新！クルマを「単なる移動手段」としての合理性だけでなく、自らの趣味性を投影したいと考え、カスタマイズを楽しむドライバーも数多く存在します。そうしたユーザーに向けて、アメリカ西海岸のカルチャーを現代のクルマに融合させた車両を展開しているのが、アルパインスタイルがプロデュースするブランド「キャルズモーター」です。【画像】超カッコイイ！ これが