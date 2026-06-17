なぜ「ランクル」にレイズのホイールなのか？ 見た目だけではない性能向上のメリット2026年6月14日、静岡県小山町の富士スピードウェイで開催された「ランドクルーザーフェスジャパン2026」には、1700台を超える数多くのトヨタ「ランドクルーザー」（ランクル）とそのオーナー、ファンが集まり、さまざまなカスタムパーツメーカーも出展しました。今回はホイールメーカー「レイズ」のブースで、ランクルに同社のホイールを装着