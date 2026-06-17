初のワゴンRスズキのインド法人「マルチ・スズキ」は2026年6月4日、現地で生産しているコンパクトモデル「ワゴンR」をベースにした同社初のフレックス燃料車を発表しました。マルチ・スズキによるインド製ワゴンRは1999年にデビューしました。初代は日本の軽自動車「ワゴンR」をベースに、ボディの拡大や1.1リッター直列4気筒エンジンの搭載など、インド市場のニーズに合わせた仕様に変更したモデルでした。【画像】超カッコイ