TikTok Shop Japanが、日本ローンチ1周年を記念した特別セール企画「トクトク大感謝祭～1年間のありがとうを、特別なおトクで。」を、2026年6月23日から6月30日まで開催することが発表された。 参考：全国のイオンを言い当てる“イオンモール系VTuber”が狂気の大バズりショート動画との相性を考える TikTok Shopは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能。ショッピン