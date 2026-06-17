大谷は0-0の6回に先制弾【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地で行われたレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回に3試合ぶりとなる15号を放った。均衡を破る豪快な一発。レイズバッテリーはバットに当たった瞬間、全てを察知したようだった。通算5打数無安打4三振と苦手にしている右腕ラスムッセンとの対戦。第1打席は三振、第2打席はニゴロ