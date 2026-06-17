「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地で行われたレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回に3試合ぶりとなる15号を放った。これでメジャー通算300本塁打まであと5本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り7本とした。得意の6月、大谷が勢いに乗ってきた。0-0で迎えた6回先頭の第3打席だ。右腕ラスムッセンが投じた