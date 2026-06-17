４年前のカタールＷ杯で頂点に輝いたアルゼンチン代表。北中米Ｗ杯で連覇が期待される王者は、現地６月16日に行なわれたグループＪ第１節でアルジェリア代表と対戦し、３−０で快勝した。試合後のフラッシュインタビューで、リオネル・スカローニ監督は「３−０で勝ったとはいえ、非常に難しい試合だった」と振り返る。その難しいゲームを勝利に導いたのは、リオネル・メッシだ。10番を背負う38歳のキャプテンは17分、60分、