熊本県内の美術家達の作品が一堂に集まる展覧会が、熊本県立美術館で開かれています。 【写真を見る】熊本の美術家の渾身の力をここに！ 多彩な作品約150点が一堂に熊本県立美術館で6月21日まで 多様なジャンルの作品が一堂に 記者「染物に焼き物、さらにはこちらデザインまで。ここでは、様々なジャンルの作品を一度に見ることができます」 この展覧会は、県美術家連盟が50年以上開催しているもので、連盟に所属する県内の