すかいらーくレストランツが運営するガストは17日、創業当時の復刻メニュー『初代和風さらだうどん』を含む夏の新メニューを18日から期間限定で展開すると発表した。【写真】うまそう…ガストで復刻する34年前のメニュー1992年の創業当時、サラダを楽しんでいただきながらも食事として満足感を味わってもらおうと作られ「和風お食事サラダ」として販売していたメニューが、復刻した。カツオと昆布をベースに数種類の節を使用し