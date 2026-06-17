熊本県山鹿市内の134の井戸から国の基準を超える、または超える見込みである有機フッ素化合物が検出され、市は、井戸の所有者に飲用水としての利用を控えるよう呼びかけています。3年前(2023年)から実施している山鹿市の独自調査で、2026年2月、山鹿市鹿央町にある下原公民館の井戸から国の基準を超える有機フッ素化合物PFOS・PFOAが検出されました。このため、半径500メートル程の範囲で286の井戸を熊本県と追加調査したと