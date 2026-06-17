お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が16日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演した。現在巡回中の自身3度目の全国個展「『木梨憲武展−TOUCH』SERENDIPITY−意味ある偶然」の音声ガイドを若槻が務めている縁でゲストとして登場した木梨。若槻は音声ガイドのオファーが「ノリさんからDMで来た」と明かした。若槻が過去の個展にも足を運び、絶賛しているとスタッフづて