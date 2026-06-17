「ドジャース−レイズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、六回の第３打席で先制の１５号ソロを放った。６回無失点と好投していたロブレスキーに勝利投手の権利をプレゼントする一撃だ。難敵右腕のラスムセンと３度目の対戦。三振、二ゴロに封じられていた中、初球のスライダーを完璧に捉えた。バックスクリーンに飛び込む１５号ソロ。先発のロブレスキーもベンチで思わず笑み