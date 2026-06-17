タレントの磯野貴理子さんが自身のインスタグラムで、田植えの準備に勤しむ様子を投稿しています。 【写真を見る】【 磯野貴理子 】「今日も田植えの準備です！」巣作りする水鳥・カイツブリを見つけて「遠くから見守ろう」磯野さんは「きり田んぼ今日も田植えの準備です！」「代かき、田ならし」とテキスト。水田でトラクターを動かし、自身でもトンボを使って、水田の泥土を馴らしている様子を投稿しています。 そ