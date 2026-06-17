歌手で女優の小柳ルミ子（73）が17日、自身のブログを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、アルゼンチン−アルジェリア戦に臨むアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）への熱い思いをつづった。「この後10時からメッシなのだぁー」とつづり「ワールドカップでメッシを観れるのは今大会がラストかも知れない流れる涙をこらえて目に焼き付けます」と試合前の思いを明かした。続けての投稿で「メッシスタメン