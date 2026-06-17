SSDコントローラーメーカーであるSilicon Motionのバイスプレジデントを務めるネルソン・ドゥアン氏が「2026年前半に小売SSD市場がほぼ消滅した」と述べたと、ハードウェア関連ニュースサイトのTom's Hardwareが報じています。この背景にはメモリメーカーがAI分野向けの出荷を優先し、消費者向けSSDの価格がここ数四半期で大きく上昇したことがあります。'The retail SSD market has almost disappeared,' says Silicon Motion exe