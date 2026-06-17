バンダイとBANDAI SPIRITSは、子どもたちが“記者”となり、両社の事業を深掘りする取材体験イベント「あつまれ!バンダイこども記者」を8月4日に初開催する。本イベントを通して、未来を担う子どもたちが楽しみながら新たな発見をし、想像・発信する力を育むことを目指すという。本イベントは、バンダイ・BANDAI SPIRITSの企業スローガン「夢・クリエイション」を未来につなぐためのサステナビリティプロジェクト「未来・クリエイ