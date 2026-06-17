北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦で森保ジャパンと対戦するモロッコ代表の新監督に電撃就任したルナール監督が１６日（日本時間１日）、ベースキャンプ地のメキシコ・モンテレイで会見を開いた。メキシコメディア「プレスポート」など複数メディアが報じた。この日の練習からチームを指揮した。＊＊＊ルナール氏は「１次リーグはまだ、あと２試合ある。命ある限り、希望はある」と語り、異例の大会途中からの指揮に意欲を