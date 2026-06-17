◆ファーム・リーグ楽天―巨人（１７日・森林どりスタジアム泉）巨人は１７日、ファームリーグ・楽天戦のスタメンを発表した。先発は育成・花田侑樹投手。ここまで２軍では３登板で１勝、防御率１・２０と結果を残している。２１年ドラ７右腕が、支配下再昇格へアピールを続ける。打線は１軍から試合参加の門脇誠内野手が「１番・二塁」、この日２６歳の誕生日を迎えた増田陸内野手が「６番・三塁」で先発出場する。スタ