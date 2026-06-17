北中米Ｗ杯で日本と１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日）に対戦するチュニジアがサブリ・ラムシ監督を解任し、エルベ・ルナール新監督の就任を発表した。同国は初戦のスウェーデン戦で１―５と大敗。ラムシ監督を電撃解任し、ルナール氏を招へいした。同監督は前回２０２２年カタール大会でサウジアラビアを率いてアルゼンチンを撃破。世界的な名声を得たことでも知られている。韓国メディア「ＳＴＡＲＮＥＷＳ」