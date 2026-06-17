全日本女子野球連盟、株式会社Ｍ４、読売新聞社は１７日、９月１３日に「高校野球女子選抜」とイチロー氏の率いる野球チーム「イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」のエキシビションマッチを東京ドームで開催することを発表した。特別ゲストとして３年連続で松井秀喜氏が出場することも発表された。イチロー氏は「６年目を迎える今年は２年ぶりに東京ドームで開催します。女子選抜チームのレベルが着実に上がっていることは