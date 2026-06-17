サッカーＷ杯北中米大会の第６日は１６日、各地で行われ、得点王候補の各国エースたちが輝いた。前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）は主将のＦＷエムバペの２得点などでセネガル（同１５位）を３―１で退けた。１９９８年フランス大会以来の出場となったノルウェー（同３１位）は“怪物”ハーランドが２得点し、イラク（同５７位）に４―１で勝利。連覇を狙うアルゼンチン（同１位）は３８歳のメッシがＷ杯自