◆第１７７回ディアヌ賞・Ｇ１（６月１４日、仏国・シャンティイ競馬・芝２１００メートル、良）「フランスオークス」とも呼ばれる牝馬クラシックの２冠目が１１頭立てで行われた。ライアン・ムーア騎手＝英国＝が騎乗したダイヤモンドネックレス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父セントマークスバシリカ）が、５戦無敗でプール・デッセ・デ・プーリッシ（仏１０００ギニー）に続く牝馬２冠を達成した。ダイヤモ