この記事の内容：レバレジーズが開催したAI面接体験会の模様を紹介記事の重要ポイント：AIアバターとの対話形式で実際の面接を体験面接後、AIが作成したレポートを見て評価や改善点を確認した学生からは“公平さ”や“リラックスして受けられる点”を評価する声レバレジーズが運営するAI人事プラットフォーム「NALYSYS」は、5月27日に都内で就活生を対象とした体験型イベント「AI面接体験会 〜AIは敵か味方か〜」を開催しました。