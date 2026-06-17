「この土地、何か活用できませんか?」不動産の相談を受ける中で、最も多い質問の一つです。しかし、その一方で私はこう質問することがあります。「その土地に、本当に需要はありますか?」すると、多くの方が少し驚いた表情をされます。不動産活用というと、アパートを建てる駐車場にする店舗を誘致するといった方法論から考えがちです。しかし実際には、どのような活用をするかよりも、その土地に需要があるかどうかの方が重要です