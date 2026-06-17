ウェイブダッシュは、「全国住みたい街ランキング2026」を5月28日に発表した。ランキングは、2025年4月1日〜2026年3月31日において、生活ガイド.com会員12,789人が住みたい街として選んだ市区町村を集計したもの。全国住みたい街ランキング2026全国住みたい街ランキング2026は、上位3つの街に順位変動はなかったが、世田谷区が上位５圏外にランクダウン(4位→7位)し、大阪市(6位→4位)がランクアップした。また同じく近畿圏を代表