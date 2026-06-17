【モデルプレス＝2026/06/17】女優の小松彩夏が6月15日、自身のInstagramを更新。子どもとの密着ショットを公開した。【写真】39歳元セーラー戦士「車のおもちゃに夢中なの微笑ましい」1歳長男を抱える姿◆小松彩夏、子どもとの「幸せ時間」を披露小松は「W杯をみて美味しいご飯を食べて…私の幸せ時間」とつづり、写真を投稿。食事中の姿や、テーブルの上の車のおもちゃに夢中になる子どもを背後から優しく抱っこする微笑ましい姿