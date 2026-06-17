【モデルプレス＝2026/06/17】Snow Manの佐久間大介が6月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】スノメンバー「前髪あるのが新鮮」バッサリ短髪姿◆佐久間大介「さっくん髪切りました」佐久間は「＃ラヴィット！ありがとうございました！！」とつづり、TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）の出演を報告。「さっくん髪切りました」とコメントし、番組セットを背景