鹿児島県内ではきょう17日、大気の状態が非常に不安定になっていて、土砂災害への厳重な警戒が必要です。 (記者)「雨が強弱を繰り返しながら降り続けています」 気象台によりますと、梅雨前線が停滞している影響で、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。 17日これまでの1時間に三島村で59ミリ、徳之島町や伊仙町で53ミリの非常に激しい雨を観測。 午前11時時点で、レベル4の土砂災害危険警報が知名町と十島村に