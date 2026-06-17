梅雨前線がゆっくり北上 週末は西日本で警報級の大雨のおそれ 気象庁にによると、現在、華南から九州南部を通って日本の南へ前線がのびています。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。 今週末の20日から22日にかけては、低気圧が朝鮮半島付近から日本海に進む見込みです。前線の活動によっては西日本を中心に「警報級の大雨」となるおそれがあります。 しています