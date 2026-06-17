【モデルプレス＝2026/06/17】“驚異の10頭身”として知られるモデルの香川沙耶が6月16日、自身のInstagramを更新。FIFAワールドカップ2026を現地観戦した際のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「異次元の美ボディ」ユニフォームアレンジしたミニ丈ウエスタン風W杯コーデ◆香川沙耶、美ボディ際立つウエスタン風W杯観戦コーデ披露香川は「The heart of Samurai Blue」とつづり、アメ